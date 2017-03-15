Севастополь, 15 марта, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Флешмоб «Горжусь Россией!» пройдет на главной площади города Севастополя — площади Нахимова 16 марта. Мероприятие приурочено к третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Карл Боссолини. Вид Севастополя

«Около трех тысяч представителей молодежи развернут «живой» флаг Российской Федерации, как символ единения горожан, отдавших 16 марта 2014 года свои голоса за воссоединение с Родиной», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что акция станет самой масштабной из ранее проходивших в городе-герое. Присоединиться к флэшмобу могут все желающие.

Празднование третьей годовщины Дня возвращения города Севастополя в Россию продлится в городе до 20 марта. В программе — митинг, молодежный автопробег, концерты, фотовыставки, демонстрация кинофильмов и парусные гонки.

В центре Севастопольской бухты пройдут соревнования по парусному спорту «Русская весна» на яхтах класса SB20, в регате примут участие яхтсмены из Севастополя, Крыма, а также материковой России. В Балаклаве состоится турнир по регби в рамках спортивно-патриотической акции «В родную гавань».

Севастопольцев ожидает открытие тематической фотовыставки «От бастионов Севастополя до вершин законодательной власти», пройдет выставка фотографий и нагрудных знаков «Крым. Референдум 2014».

Зрители могут посетить концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».

Кроме того, 18 марта на площади Нахимова горожан и гостей города ожидает праздничный концерт с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады, посвященный празднованию третьей годовщины Дня возвращения города Севастополя в Россию.

В тот же день состоится возложение цветов и торжественный митинг сил самообороны Севастополя, посвященный третьей годовщине референдума.