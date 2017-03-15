Ростов, Ярославская область, 15 марта, 2017, 11:01 — ИА Регнум. 15 марта — последний день подачи документов для участия в выборах мэра Ростова Ярославской области. В настоящий момент конкурсная комиссия уже зарегистрировала пять кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростова Великого.

Yaroslavl.er.ru Константин Шевкопляс

Среди претендентов: депутат муниципального совета Алексей Повасин, два чиновника районной администрации — Александр Мартынов, Ахмет Хадзиев и директор ОАО «Рынок» Олег Куликов. Последним подал документы действующий глава администрации города Константин Шевкопляс.

«Я принял это решение после встречи с и.о. губернатора области Дмитрием Мироновым. Он одобрил мое желание идти на выборы. Глава региона указал на болевые точки района, отметил успехи, которые мы достигли за последние полгода и сказал что мы должны сделать в ближайшее время», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Шевкопляс.

Полномочия главы Ростова истекают в конце апреля. Константин Шевкопляс отработал в своей должности 4 года, победив на досрочных выборах. Это место стало вакантным после того, как бывший руководитель городского поселения Юрий Бойко перешёл на работу в правительство Ярославской области на должность директора департамента регионального развития.

На тех выборах, по данным областной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли чуть более 7200 человек. Это меньше трети от общего количества избирателей. За кресло главы Ростова боролись 12 претендентов. Наибольшее количество голосов получил 47-летний директор по развитию бизнеса торговой компании «Квадрат», выдвиженец от партии власти Константин Шевкопляс, который набрал 26,59% голосов избирателей.

Теперь главу города изберут депутаты муниципального совета и не на четыре, а на пять лет.