Ростов-на-Дону, 15 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Ростов-на-Дону

Первый в России международный коммерческий арбитражный суд получил прописку в южной столице. Именно в Ростове-на-Дону служители Фемиды будут рассматривать коммерческие споры, возникающие на юге России. Об этом ИА REGNUM 15 марта сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

Отделение международного арбитража (МКАС) для представителей регионального бизнеса открыло двери 14 марта. В церемонии принял участие президент ТПП России Сергей Катырин.

«У МКАСа есть авторитет не только внутри страны, но и за ее пределами. Примерно 10% дел инициируется нерезидентами России. Мы хотим, чтобы опыт, накопленный МКАС, был использован в российских регионах, необходимо максимально приблизить арбитражное разбирательство к региональному бизнесу», — отметил Катырин.

Стоит отметить, что рассмотрение международных споров должно длиться не более полугода, а сроки для внутренних споров не должны превышать двух месяцев. Главные преимущества заключаются не только в сроках и упрощенной процедуре рассмотрения дел, но и в заинтересованности судей в нахождении компромисса. В сфере интересов международного арбитража также международные споры, спортивные споры и внутренние.

По словам Сергея Катырина, в ближайшем будущем в стране распахнуть двери ещё двух отделений международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате РФ. На очереди — Уфа и Иркутск.