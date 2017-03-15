Хельсинки, 15 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Украина может присоединиться к работе центра по противодействию гибридным угрозам, который будет создан в Хельсинки (Финляндия). Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе своего официального визита в Финляндию, сообщает национальный телерадиовещатель Yle.

Украинская война

Как уточняет правительственный портал Украины, этот вопрос обсуждался на встрече Климпуш-Цинцадзе с заместителем государственного секретаря Финляндии Йорви Арвоненом. В сфере противодействия гибридным атаками Украина имеет уникальный опыт, в изучении которого очень заинтересована финская сторона, подчёркивается в правительственном пресс-релизе.

Отметим, что в ходе своего визита в Хельсинки вице-премьер Украины провела встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, министром внешней торговли и развития Кайем Мюккяненым, представителем ОБСЕ Илккой Канерва и другими высокопоставленными лицами. Климпуш-Цинцадзе поблагодарила Финляндию за поддержку антироссийских санкций и оказываемую Украине гуманитарную помощь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в финской столице будет создан центр по борьбе с киберугрозами. В проекте принимают участие США и отдельные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и страны Прибалтики. Ежегодный бюджет центра составит 2 млн евро.

Напомним, летом 2016 года в рамках саммита НАТО в Варшаве (Польша) была принята «Совместная декларация руководителей ЕС-НАТО», в которой отмечается, что военный альянс и Евросоюз намерены в 2017 и 2018 годах провести параллельные учения по противодействию гибридным угрозам.

Ранее Александровский институт Хельсинкского университета сообщил о завершении исследовательского проекта «Россия и гибридная война». В докладе проанализированы военный потенциал России, внешняя политика и политика обороны и безопасности страны. Также финские эксперты исследовали методы ведения Россией «информационной войны» и то, как страна создает «свой образ сверхдержавы».

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