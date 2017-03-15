Рязань, 15 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Утром 15 марта уровень воды в реке Ока в границах Рязани составил 225 см от нулевой отметки гидрологического поста города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области, за сутки уровень увеличился на 19 см.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

При этом с понедельника 13 марта воды в реке прибавилось на 73 см. Специалисты отмечают снижение темпов прироста. Если 13 марта уровень повысился на 29 см, то 14 марта — уже на 25 см.

Как сообщают в пресс-службе, уровень воды в Оке в районе города Касимова за сутки повысился на 26 см, около села Половское Спасского района — на 8 см.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деревня Бутырка в Старожиловском районе оказалась отрезана от районного центра из-за подтопления низководного моста. Здесь нет объездного пути, организована лодочная переправа.

Также в регионе подтоплен мост через реку Ранова около населенного пункта Шелемишево Скопинского района. Здесь объездной путь есть.

Подтоплений приусадебных участков не зафиксировано.