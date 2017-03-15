Великий Новгород, 15 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Новгородской области при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки возможно подтопление 12 населённых пунктов в шести муниципальных районах. Об этом в эфире Новгородского областного телевидения сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Андрей Гаранин.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

«Это Новгородский, Крестецкий, Старорусский, Парфинский, Чудовский и Солецкий районы», — перечислил он. По его словам, к 15 марта все организационные мероприятия по минимизации последствий паводка на территории области выполнены.

По прогнозу синоптиков, пик половодья на реках области ожидается в конце марта — начале апреля.

Вопросы обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья в регионах Северо-Западного федерального округа обсуждались 14 марта в Северо-Западном региональном центре МЧС России: заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов в режиме селекторной связи провел заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Особое внимание было уделено обстановке на территории Архангельской и Вологодской областей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области серьёзные подтопления в период весеннего половодья наблюдались в 2013 году, когда жители ряда населённых пунктов, включая районные центры, могли передвигаться только на лодках. Кроме того, сильный паводок был в 1999 году.

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