Москва, 15 марта, 2017, 10:32 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Деревня. 1934

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен выделением главой Минсельхоза Александром Ткачевым кредитов на сельское хозяйство отдельным агропредприятиям, прежде всего, в хозяйство имени его отца, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

«Сейчас направляют (кредитов) 13 млрд рублей, 11 млрд — в свое хозяйство, агропромышленное хозяйство имени его отца, Николая Ивановича Ткачева. А почему, с какой стати? 11 млрд на свое хозяйство? Мы уже озвучили, наверное, комитет по сельскому хозяйству этим займется», — отметил депутат Госдумы.

В этой связи парламентарий предлагает наделить губернаторов правом выдавать кредиты предприятиям АПК. «Кредиты сельскому хозяйству — это хорошо. Но министр Ткачев их распределяет — почему? Пусть губернаторы на местах, вместе с предпринимателями, вместе с фермерами решают, кому выгоднее дать денег», — сказал Жириновский.