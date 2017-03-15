Киров, 15 марта, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Жалоба российского оппозиционера Алексея Навального на приговор о повторном осуждении за организацию растраты имущества предприятия «Кировлес» возвращена Кировским областным судом в нижестоящую инстанцию — Ленинский районный суд Кирова, сообщает 15 марта РАПСИ.

George Hodan Суд

Уточняется, что возвращена жалоба на приговор, по которому Навальный повторно осуждён на пять лет лишения свободы условно и оштрафован.

Также суд вернул в нижестоящую инстанцию жалобу другого фигуранта дела «Кировлеса» — Петра Офицерова, ранее возглавлявшего «Вятскую лесную компанию». Второй фигурант приговорён к четырём годам условно и штрафу.

Напомним, жалоба была связана с тем, что, как сообщали адвокаты, они хоть и были ознакомлены с письменными протоколами судебных заседаний, однако у них не было возможности прослушать аудиозаписи процесса на суде.

Адвокаты обратились в суд с просьбой дать им время для ознакомления с этими материалами, на что им было дано согласие. Жалоба была отправлена в Ленинский районный суд Кирова.

Жалоба будет возвращена в суд апелляционной инстанции после завершения работы защиты над документами. Тогда суд назначит день для нового судебного заседания.