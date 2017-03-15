Москва, 15 марта, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Сегодня ночью в Москве был задержан гражданин Белоруссии, шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Сейчас он находится в Дорогомиловском РОВД столицы.

Задержание

Начальник дежурной части РУВД отказался допустить к задержанному адвоката ИА REGNUM.

ИА REGNUM предполагает, что задержание Ю. Баранчика было проведено по запросу белорусских властей, которые с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников ИА REGNUM по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения.