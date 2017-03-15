Махачкала, 15 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В Дагестане при попытке сбыть фальшивые деньги на большую сумму задержали местного жителя. Злоумышленник попался, пытаясь продать один миллион поддельных рублей за 290 тысяч настоящих, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе главного управления МВД в Северо-Кавказском федеральном округе.

Metallovedeniye.ru Деньги

Задержанному удалось сбыть двести банкнот номиналом пять тысяч рублей. Специалисты экспертно-криминалистического отдела определили, что все изъятые банковские билеты являются поддельными.

Как было установлено 26-летний задержанный — не новичок в этом преступном бизнесе. У него уже есть судимость по статье за изготовление поддельных денежных знаков. Аналогичное преступление было совершено им в соседнем с Дагестаном регионе, а из мест лишения свободы молодой человек освободился всего менее полугода назад.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Следствие устанавливает возможных соучастников преступления. Сам подозреваемый заключен под стражу.

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Жители Дагестана попались в Астрахани на сбыте фальшивых купюр

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года два жителя ДагестанаАсхабали Магомедов и Сайбат Сапиева были осуждены за сбыт фальшивых денег в городе Астрахани. Они попались при продаже подделок на общую сумму 505 тысяч рублей. В мае того же года в Дагестане осудили членов преступной группы, которые занимались хранением, перевозкой и сбытом фальшивых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. Они сбыли в Москве несколько партий подделок на суммы от 150 до 400 тысяч рублей в обмен на настоящие купюры.