Москва, 15 марта, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро продолжают рост к рублю в ходе торгов 15 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По состоянию на 10:15 мск, доллар вырос к рублю на 2,5 копейки и составил 59,1850 рубля. Максимума в ходе торгов американская валюта достигала в 59,2250 рубля, минимума — 59,1 рубля.

Евро к этому времени прибавил 17,75 копейки и торгуется по 62,9075 рубля. Торги проходили в диапазоне от 62,7125 до 62,9325 рубля.

Российский фондовый рынок открыл торги ростом основных показателей: индекс ММВБ повысился на 0,5% до 2011,19 пункта, индекс РТС вырос на 0,71% и составил 1071,19 пункта.

14 марта за доллар США давали 58,93 руб. (+0,3%). Евро торговался по 62,74 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на 15 марта составляют 58,95 руб. за американскую валюту и 62,74 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 52 копейки соответственно.

Нефть марки Brent восстанавливается после недавней распродажи и стоит $ 51,64 (+1,41%).