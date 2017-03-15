Москва, 15 марта, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддерживает Турцию в конфликте с Голландией, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Правильно действует Турция, полностью поддерживаем — наказать Голландию. И возможно избиратели накажут ее тем, что правящая партия потерпит поражение», — сказал депутат Госдумы.

По мнению Жириновского, отказ Голландии разрешить турецким политикам выступить в преддверии референдума — нацизм. «Это нацистские действия. В Киев могут не пустить нашу исполнительницу песен (Юлию Самойлову на «Евровидение»). Это нацизм, дискриминация по национальному признаку. отсюда и слово — нацизм, когда голландцы умнее всех, немцы и вот в Киеве», — указал он.

Турция объявила о разрыве дипломатических отношений между Анкарой и Амстердамом. Этот шаг был сделан после того, как голландские власти не разрешили политикам из Турции выступить на мероприятиях в преддверии проведения референдума по конституции.

В ответ на действия Нидерландов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Голландия по своему поведению напоминает «банановую республику», и выступил с призывом ввести в отношении нее санкции.