Симферополь, 15 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Филиал парка «Патриот» может быть размещен в Крыму. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым 24» в рамках программы «Серьёзный разговор» с Сергеем Михеевым.

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Алабино (Московская область)

«Изначально, когда начались проблемы и отдельные деятели и политики начали формировать общественное мнение против парка, я сразу предложил услуги, и говорю о том, что Крым готов принять и реализовать совместно с министерством обороны РФ, общественниками подобный проект на территории Республики Крым», — сказал Аксенов.

«В Подмосковье такой парк организован, и министерство обороны собралось выделить большие деньги. Если будет такое решение министерства обороны и общественников, которые этот процесс инициировали, я готов предоставить все возможности для реализации такого проекта на территории республики», — подтвердил Аксенов.

По словам главы республики, жители Крыма поддержат появление парка «Патриот».

«Это нужное дело, тем более будут вкладываться деньги, создаваться рабочие места, будет место посещения для нашей молодёжи, возможность заниматься прикладными и военно-прикладными видами спорта, участвовать в мероприятиях патриотической направленности. Такой парк Республике Крым нужен», — сказал глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, филиал парка «Патриот» планировалось разместить в Севастополе — у горы Гасфорта в Балаклаве — на площади более 380 гектар. С 2015 года земельный участок находится в аренде на 10 лет у молодежной автономной некоммерческой организации (МАНО) «Ночные волки». В 2016 году участок намеревались передать Минобороны, но врио губернатора Дмитрий Овсянников отложил на месяц передачу земли в федеральную собственность до предоставления Минобороны «концепции развития» парка к общественному обсуждению.

1 февраля врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, ссылаясь на письмо Минобороны РФ, заявил, что военное ведомство отказалось от претензий на земельный участок у горы Гасфорта. Впрочем, уже 10 февраля глава города сообщил журналистам, что «сейчас происходит обсуждение выбора участка для парка «Патриот» в составе земель министерства обороны, и город готов предоставить участок».

Добавим, что на днях возможность размещения филиала парка «Патриот» обсуждалась общественным советом Керчи, который эту идею поддержал.