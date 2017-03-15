Калуга, 15 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Людиновская городская прокуратура проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в районной больнице, где накануне мать возможно избила малолетнего ребенка. Об этом 15 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Защита парав ребенка

Женщина подтвердила, что находясь в детском отделении больницы действительно кричала на ребенка и применяла к нему физическое воздействие, так как он не слушался и отказывался спать.

Мать вместе с ребенком 2015 года рождения были госпитализированы в Людиновскую районную больницу 10 марта. 12 марта был госпитализирован т второй ребенок этой женщины — 2012 года рождения. В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении вместе с бабушкой, которая прибыла туда после произошедшего.

Отметим, что в ходе проведенного обследования судебно-медицинским экспертом телесных повреждений у детей установлено не было. В данный момент сотрудники прокуратуры изъяли у органов опеки документацию, касающуюся данной семье. Проводится проверка деятельности органов опеки, устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2017 года в сети интернет появилась видеозапись, на которой видно как женщина бьет малолетнего ребенка. Подпись к ролику гласит: «Вот так мать укладывает своего ребенка спать в детском отделении Людиновской больницы».

По данному факту организована доследственная проверка на предмет установления признаков преступлений, предусмотренных статьями 117, 156 УК РФ (истязание, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением).