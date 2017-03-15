Киев, 15 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Киеве радикалы продолжают блокаду центрального офиса украинской «дочки» российского Сбербанка на Владимирской улице, сообщает Russia Today.

Sberbank.ru Сбербанк

Националисты из партии «Национальный корпус» разбили возле офиса банка две палатки. Всего у Сбербанка дежурят около 100 человек, присутствующим раздается горячий чай.

Ранее украинская «дочка» Сбербанка ввела с 15 марта ограничения на выдачу наличных на Украине в связи со случаями порчи банкоматов и блокирования работы офисов организации. Лимит выдачи денежных средств через кассу будет составлять около $1,1 тыс. в сутки.

Как передавало ИА REGNUM, за последнюю неделю на Украине было зафиксировано около трёх десятков случаев вандализма в отношении отделений и банкоматов Сбербанка. В разных регионах страны неизвестные заливают банкоматы монтажной пеной и заклеивают экраны и лотки надписями #RUSBANKOVER.

13 марта представители радикальных движений при участии депутатов Верховной рады забетонировали вход в отделение банка возле станции метро «Золотые ворота» в Киеве.

НБУ заявил о возможных санкциях против Сбербанка, если подтвердится информация об обслуживании на территории России клиентов с документами, выданными Донецкой и Луганской народными республиками.