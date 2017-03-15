Самара, 15 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района Самары совместно со специалистами ГИБДД проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения ООО «Самаратрансстрой» — подрядчиком, с которым Минтранс региона заключил госконтракт на реконструкцию участка Московского шоссе. Зафиксированы многочисленные выбоины, превышающие предельные размеры, длиной до 3 м и глубиной до 20 см. Такие данные приводит пресс-служба областной прокуратуры, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Установлено, что между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (заказчиком) и ООО «Самаратрансстрой» (подрядчиком) заключен государственный контракт от 05.10.2015 № 80−1/50/15 на выполнение работ по реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара.

Вопреки требованиям закона ООО «Самаратрансстрой» не обеспечена безопасность дорожного движения при реконструкции (содержании) дорог областного значения и элементов обустройства, в том числе, участка Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Анжерская, а именно выявлено наличие повреждения дорожного покрытия (выбоины), превышающие предельные размеры: длиной — от 0,9 м до 2,0 м, шириной — от 0,8 м до 1,6 м, глубиной — от 0,6 м до 0,16 м. В свою очередь на участке на пересечении Московского шоссе с Волжским шоссе г. Самары длиной — от 0,8 м до 3,0 м, шириной — от 0,8 м до 2,0 м, глубиной — от 0,06 м до 0,20 м.

Данный факт свидетельствует о постоянном игнорировании ООО «Самаратрансстрой» требований законодательства, что создает неблагоприятные условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, причинения вреда жизни и здоровью людей, отмечают в надзорном ведомстве.

В этой связи в отношении генерального директора ООО «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, а также в отношении указанного юридического лица прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Для проверки фактического устранения ранее выявленных нарушений, прокуратурой города осуществлен выезд, в ходе которого повторно установлены факты бездействия со стороны уполномоченных ведомств по содержанию дорожного покрытия, выявлены факты нарушений требований ФЗ № 196.

Прокуратурой города совместно с прокуратурой Кировского района Самары в настоящее время проводится проверка в отношении ГУП СО «АСАДО», ответственного за содержание в надлежащем эксплуатационном состоянии указанного участка автомобильной дороги.

По результатам проверки органами прокуратуры будут приняты меры, направленные на фактическое устранение выявленных нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения. В случае непринятия мер по фактическому устранению выявленных нарушений прокуратурой перед уполномоченными органами будет поставлен вопрос о необходимости временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по данному участку автодороги, отмечают в ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самаре к Чемпионату мира по футболу в России 2018 года будет осуществлена глобальная реконструкция Московского шоссе от проспекта Кирова до границы города с северной стороны. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 9 млрд рублей.

По информации регионального министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина, в 2016 году из 23 млрд рублей 13,5 млрд направлено на развитие дорожной сети Самары, в том числе на благоустройство дорог к чемпионату мира по футболу — 2018.

В августе 2015 года глава Самары Олег Фурсов в эфире регионального телеканала «Россия 24» дал обещание: «Через два года жители Самары будут гордиться хорошими дорогами».

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