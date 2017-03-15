Москва, 15 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Поскольку подведомственное департаменту природопользования ГПБУ «Мосприрода» не устранило выявленные нарушения в ходе работ на улице Живописная 21, Природоохранная прокуратура Москвы обратилась в суд.

Иск к ДПиООС о бездействии

Прокуроры требуют, чтобы ДПиООС аннулировал незаконно выданные разрешения для проезда техники через ООПТ на строительную площадку. Об этом 15 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал общественный экологический инспектор член Рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному бору при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергей Менжерицкий.

«После многочисленных обращений местных жителей, прокуратура провела проверку, законности получения застройщиком разрешений на проезд и стоянку строительной техники на особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий». В ходе разбирательства выяснилось, что получены разрешения с нарушениями природоохранного законодательства, при полном попустительстве со стороны надзорного ведомства Департамента природопользования», — подчеркнул эколог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, факты нарушений были установлены еще в ноябре 2016 года, о чем сообщал член инициативной группы в защиту Живописной Ярослав Никитенко. «Установлено, что в нарушение Федерального закона от 14.03.1995 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и закона города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» на особо охраняемую природную территорию ПИП «Москворецкий» осуществляется систематический несанкционированный въезд транспортных средств, приспособления, ограничивающие въезд, отсутствуют», — проинформировал активист общественность об ответе из прокуратуры.

Подробности читайте здесь: В Москве подтвердили незаконность проезда транспорта через Живописную