Москва, 15 марта, 2017, 10:05 — ИА Регнум. За первые два месяца на отдых в Анталье российскими туроператорами продано 26 тыс. 745 пакетных туров (1813% по сравнению с тем же периодом 2016 года, который не был показательным, потому, напомним, Турция была в начале прошлого года была закрыта для российских туристов), сообщили в Ассоциации туроператоров России.

alexeyklyukin Турция

Рекордсменами по динамике раннего бронирования отдыха в Анталье являются туристы из России и Израиля. Российский рынок за первые два месяца 2017 года зафиксировал продажу почти 27 тысяч пакетных туров, причем чуть менее половины из них (12 тыс. 359 туров, + 3330% к январю-февралю 2016 года) было забронировано в феврале. Израиль за этот период отметился цифрой, чуть большей чем 8 тысяч туристических пакетов.

Российские туроператоры, анализируя спрос на турецком направлении, говорят, что Турция в этом году «отыграет» упущенное за летний сезон-2016.

По оценкам НТК «Интурист», «турпоток в Турцию довольно активно будет восстанавливаться, возможно даже достигнет докризисного уровня. Думаем, что на отдых в страну отправятся порядка 2,5 млн туристов, а может даже и больше».

По оценке турецкого турбизнеса, страну могут посетить от 2,5 до 5 млн российских туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, турецкие туроператоры назвали 2016 год самым провальными в своей истории. По данным муниципалитета Антальи, по итогам 2016 года количество туристов на курорте упало до уровня 2004 года. Для привлечения российских туристов Сбербанк и турецкий банк Denizbank собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве для российских путешественников, посещающих Турцию.

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Напомним, по данным туроператоров, по программам раннего бронирования Турция абсолютный лидер продаж: на это направление приходится до 50% всех бронирований, а глубина продаж доходит до октября.