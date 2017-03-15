Москва, 15 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Законопроект о многодетной семье предложила принять глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

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«У нас нет закона вообще о многодетной семье. У нас есть только в каждом регионе свое определение, на Кавказе, например, пять детей — многодетная семья, в Тамбовской области — три, и так далее. Это неправильно, должен быть федеральный закон», — считает парламентарий.

Кроме того, в законопроекте следует прописать льготы многодетным семьям, они должны быть едиными для всей РФ, указала глава профильного комитета.