Челябинск, 15 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В центральной библиотеке имени А. С. Пушкина Челябинска — оптимизация. Юношеский отдел переводят в другое, отремонтированное помещение. Родители юных горожан опасаются, что теперь книга станет лишь дополнением к развлекательным мероприятиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Центральная библиотека им. А. С. Пушкина

В настоящее время юношеский отдел занимает помещения общей площадью около 380 квадратных метров в правом крыле комплекса зданий библиотеки. Его планируется переселить в помещение общей площадью чуть больше 100 квадратных метров, которое в декабре 2016 года было отремонтировано. Родители юных горожан опасаются, что формат работы юношеского отдела изменится. В планах, судя по проведенному ремонту и новой конфигурации, ставка на проведение различных культурно-массовых мероприятий, а не на чтение книг.

Таким образом, получится тонко выстроенная атмосфера, в которой любовь к книге, стремление прочитать, будет заменена на полуконцертный, полуклубный формат. Центром теперь станет уже не книга, а место сбора для «праздности и тусовки». Родители возмущены и бьют тревогу. Сотрудники юношеского отдела библиотеки подтверждают их опасения.

ИА REGNUM Центральная библиотека им. А. С. Пушкина

«Никаких уведомлений, информационных писем, сообщений мы не получали. В декабре 2016 года мне директор (библиотеки имени А. С. Пушкина — прим. ИА REGNUM) Анищенко Светлана Викторовна устно сообщила, что будет переезд, и все», — говорит заведующая юношеским отделом Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина Яна Ургапова.

Прошедшие в январе встречи с начальником Управления культуры администрации Челябинска Дмитрием Назаровым не прояснили ситуацию с причинами переезда, отмечает Яна Ургапова. По её словам, до сих пор ни руководство библиотеки, ни Управление культуры не говорят обо всех планах по реорганизации отдела юношеской литературы.

Сотрудники юношеского отдела опасаются, что переезд с большей площади на меньшую связан с необходимостью высвобождения части здания для использования в других целях. Стоит отметить, что отремонтированное помещение примерно в 100 квадратных метров предназначено будет отнюдь не только для деятельности остатков юношеского отдела. Его новой конфигурацией будут пользоваться все отделы Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина, как раз для проведения различных мероприятий. Получается, что оптимизация коснется всей библиотеки. На отремонтированной площадке подготовлена сцена, установлен рояль, две зоны для Wi-Fi, небольшая картинная галерея, угол для кофемашины и другие нововведения. Примечательно, что во время проведения мероприятий другими отделами библиотеки юношеский отдел должен как бы «ужаться» и ждать, когда они закончатся.

Для книг будет выделено помещение в 36 квадратных метров, остальные как-то должны разместиться в существующих помещениях на втором этаже библиотеки, где хранятся книжные фонды, уверяют сотрудники. По их словам, работа будет затруднена и фактически невозможна. Чтобы из нового отдела пройти на второй этаж за книгами для читателя, нужно будет преодолеть большое расстояние, затратить немало времени и при этом нести обратно книги на руках, так как специальной тележкой для книг воспользоваться уже не получится. «Это будет не библиотека, а место развлечений, при котором будет немного книг, но чтение станет уже лишь небольшим дополнением, на фоне основного развлекательного направления», — опасаются сотрудники.

По их словам, в начале марта сотрудники других отделов библиотеки якобы ворвались в помещение юношеского отдела и стали «варварским способом вязать книги в охапки, подготавливая тем самым переезд отдела». Сотрудники юношеского отдела были шокированы таким отношением: книги брались со стеллажей, где они были тщательно подобраны, собраны по каталогу и аккуратно размещены на полках, вперемешку вязались бечевкой и складывались на пол. Вызванная полиция, шум, поднятый подоспевшими родителями, прекратили «разграбление» юношеского отдела, уверяют сотрудники.

Полемика между отстаиванием текущего формата и нового переметнулась в социальные сети. В группе в социальной сети «ВКонтакте», созданной для читателей и их родителей, сотрудники библиотеки, близкие к руководству, убеждают, что отдел не закрывают, он просто переедет.

ИА REGNUM Центральная библиотека им. А. С. Пушкина

В руководстве Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина посетовали на выход внутреннего конфликта организации в публичную плоскость, но успокоили, сообщив, что переживания, связанные с ожиданиями переформатирования юношеского отдела, напрасны. Как отмечает директор Светлана Анищенко, деятельность библиотечной системы должна развиваться, а направление выбрано для привлечения посетителей в учреждение.

«Мы единая библиотека, находимся с юношеским отделом по одному адресу Коммуны, 69, но в разных помещениях. И сейчас из правого крыла в левое крыло этот отдел переводим. Отделу предоставляется часть помещений как на первом, так и на втором этаже, точно так же, как и те помещения, которые занимает сейчас юношеский абонемент. Мы предоставляем не меньшего размера помещения, а для хранения книжного фонда на втором этаже будут даже большего размера помещения. Книжный фонд юношеского абонемента в размере, по моим данным, около 45 тыс., будет сохранен в полном объеме и закреплен за юношеским абонементом, как это происходит сейчас. То есть о расформировании книжного фонда по отделам библиотеки не может быть и речи», — сообщила директор Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина Светлана Анищенко.

Директор пояснила, что юношеский отдел, как и прежде, получит отдельный вход, только с улицы Свободы. Помещение сообщается с другими отделами Центральной библиотеки, в нем будут проводиться мероприятия других отделов, но приоритет будет за юношеским отделом.

Часть книг будет выложена в зале, чтобы посетители имели возможность самостоятельно выбирать литературу. Останется и возможность заказывать книги у библиотекарей. Также будет сделана ставка на привлечение новых посетителей, которые необходимы библиотеке. Кроме этого, будет обеспечен доступ для маломобильных групп населения, оборудованы подъезды, расширены дверные проемы, предстоит переоборудование туалетов (вскоре будет объявлен конкурс).

Дополнительно Светлана Анищенко пояснила, что переезд юношеского отдела связан с тем, чтобы расширить возможности для посетителей. Им не нужно будет в поисках книги выходить на улицу и заходить в другой вход, осуществить переход они смогут из нового помещения.

Вместе с тем вопрос о последующей судьбе помещений, в которых на текущий момент расположен отдел юношеской литературы, Светлана Анищенко прояснить не смогла. При этом она отметила, что данные помещения останутся в оперативном управлении библиотеки. Сейчас их ожидает ремонт.

ИА REGNUM Центральная библиотека им. А. С. Пушкина

Руководитель библиотеки отметила, что дальнейшие действия будут направлены на выполнение выпущенного дирекцией приказа по переезду отдела юношеской литературы в новое помещение. Мнения читателей и посетителей юношеского отдела, по заверению руководства, были учтены.