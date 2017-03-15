* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Грозный, 15 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Обвинительный приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд четверым жителям Чечни. Шамиль Сулейманов, Аслан Илалдаев, Хасан Илалдаев и Имам Юсупов признаны виновными в попытке участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе суда.

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Как установил суд, в 2012 году Шамиль Сулейманов, разделявший идеи радикальных течений ислама, принял решение выехать в Сирию, чтобы вступить в незаконное вооруженное формирование, входящее в состав ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако его намерения завершились неудачей — в октябре 2014 года он был задержан в аэропорту «Минеральные Воды» при попытке вылететь в Турцию. При этом своих преступных планов Сулейманов не оставил. С лета 2015 года он был на связи по интернету с представителями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от которых получал различные материалы террористической направленности.

Получив задание вербовать новых членов террористической организации, Сулейманов спустя три года привлек в НВФ троих своих знакомых: братьев Аслана и Хасана Илалдаевых и Имама Юсупова. Все вместе они стали выполнять задания боевиков, обналичивая деньги, которые поступали от членов террористической организации.

4 июля 2016 года все четверо были задержаны. В ходе следствия они полностью признали свою вину, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. По приговору суда Сулейманов отправится в колонию общего режима на четыре года, Юсупов — на два и братья Илалдаевы проведут в местах лишения свободы по два года и три месяца.

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Кадыров: В Чечне ликвидировали трех боевиков

Как сообщало ИА REGNUM в феврале текущего года в Чечне были арестованы семеро жителей Шелковского района, которые вынашивали планы выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все они были завербованы в соцсетях.

В январе 2017 года в городе Шали ликвидировали трех боевиков, которыми руководил из Сирии вербовщик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ