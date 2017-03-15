Ярославль, 15 марта, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В 2017 году на ремонт дорог в Ярославле потратят 954 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Всего за эти деньги будут отремонтированы 27 дорог протяженностью 49,2 км, в то время как в 2016 году было отремонтировано 15,5 км и 1,3 построено.

Коллаж группы «Дороги Ярославля» в Facebook Проспект Авиаторов в Ярославле

Отремонтированы будут ул. Полушкина роща, Республиканский проезд, дорога от ул. Калинина до Костромского шоссе, Юго-Западная окружная дорога от Московского проспекта до Нефтяников, Володарского, Красноперекопская, Ленинградский проспект (второстепенный проезд от пр. Дзержинского до Батова), ул. Наумова, Гудованцева, Большая Федоровская, Бахвалова, Свердлова, Тургенева, Некрасова, Менделеева, Орджоникидзе, Ляпидевского, Космонавтов, ул. Панина от Ленинградского проспекта до ул. Строителей, Суздальское шоссе, включая участки ул. Расковой и Ньютона, ул. Лисицына от Большой Октябрьской до дома № 1, ул. Маяковского, Труфанова, Пирогова, ул. Суздальская от ул. Калинина до дома № 180, ул. Маланова, ул. Шевелюха от границы Ярославля до Урочской.

Наиболее масштабным будет ремонт Полушкиной рощи (119 млн), Республиканского проезда (120 млн), Большой Федоровской (50 млн), Свердлова (57 млн), Суздальского шоссе (57 млн), Маяковского (88 млн), Труфанова (58 млн) и Шевелюхи (46 млн). Еще 290 улиц будут ремонтировать методом «ямочного ремонта».

Масштабные ремонтные работы включат в себя не только замену асфальта, но и нанесение пластиковой дорожной разметки, установку и ремонт светофоров. Это стало возможно благодаря вхождению региона в программу «Безопасные и качественные дороги», в которой Ярославль получит 595 млн из федерального бюджета и 200 млн из областного.

Обращает на себя внимание тот факт, что в список значительных ремонтных работ не попали такие улицы как, например, проспект Авиаторов — основная магистраль Заволжского района, который вызывает множество нареканий жителей города. Не дождется в этом году ремонта и улица Блюхера, спавшая в городе притчей во языцех. Именно на ней мэр города Владимир Слепцов предлагал чиновникам снять асфальт и посадить деревья, раз уж не смогли поддерживать ее в нормальном состоянии.