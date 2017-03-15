Чебоксары, 15 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В Чувашии в 2016 году по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств располагаемые ресурсы составили 14 204 рубля в месяц на одного члена домохозяйства. Это на 0,7% (или на 105,6 рублей) ниже уровня 2015 года, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Располагаемые ресурсы городских домохозяйств сократились на 7% (или на 1105,9 рублей) и составили 14 613,5 рублей. Ресурсы домашних хозяйств, расположенных в сельской местности, за год увеличились на 11,7% (или на 1422,8 рублей) и достигли 13 555,1 рублей.

В ведомстве отмечают, что располагаемые ресурсы домохозяйств, как и в предыдущем году, формировались преимущественно за счет текущих денежных доходов, абсолютная сумма которых возросла на 0,8%. Сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений уменьшилась на 39,3%, стоимость натуральных поступлений возросла на 14,5%.

В 2016 году среднемесячные потребительские расходы домашних хозяйств составили 9965,7 рубля на члена домохозяйства, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 0,1%. В том числе, потребительские расходы городских домохозяйств сократились на 1,4%, сельских — возросли на 2,1%. За год среднедушевые расходы домашних хозяйств возросли на покупку продуктов питания (включая питание вне дома) — на 12,8%, на покупку алкогольных напитков — на 14,8%, на оплату услуг — на 4,2%. В то же время, на 16% стали реже закупать непродовольственные товары.

Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов 20% наиболее и наименее обеспеченных групп населения составило 4,6 раза (в 2015 году — 5,7 раза). Разрыв в среднедушевых потребительских расходах квинтильных (20%) групп населения с наибольшими и наименьшими располагаемыми ресурсами уменьшился и составил 3,9 раза (в 2015 году — 5,1 раза).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2016 году на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 834,8 рублей. Это на 3,6% ниже по сравнению с 2015 годом, когда среднедушевые доходы составляли 18 491,8 рублей. Основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 91,6%.

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