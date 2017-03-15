Воронеж, 15 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков в Воронеже утром 15 марта спровоцировала серьезные заторы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Район развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков в Воронеже утром 15 марта — Яндекс.пробки

Движение автотранспорта по путепроводу и под ним закрыто с 08:00 15 марта — и до 30 ноября. Кроме того, предупреждают в мэрии, с 20 апреля движение будет закрыто еще и по участку улицы Антонова-Овсеенко (от улицы 45-й Стрелковой дивизии до улицы Героев Сибиряков).

Общественный транспорт на этот период перенаправили по альтернативным маршрутам, автолюбителям предложено выбирать пути объезда закрытых участков.

Но о решении властей знали, судя по всему, далеко не все водители, и результатом стал транспортный коллапс в районе реконструкции развязки. По данным сервиса Яндекс. пробки на 09:30, движение по участку улицы Антонова-Овсеенко составляет два километра в час, на улице Хользунова — пять километров в час, на 45-й Стрелковой дивизии — три километра в час, стоит улица 9 Января. Уровень заторов сервис оценивает в семь баллов, причем основная часть пробок приходится именно на Коминтерновский район.

Установившаяся теплая и сухая погода позволила дорожникам начать работы раньше срока, что, с одной стороны, не может не радовать, но в то же время существенно затрудняет движением. Так, накануне, 14 марта, серьезные пробки наблюдались на въезде в Воронеж со стороны Москвы, где с 1 марта начались работы по расширению трассы.

Добавим, что ямочный ремонт дорог в областном центре, по поручению губернатора, должны завершить до 1 апреля.