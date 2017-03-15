Калуга, 15 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Калужский таможенный пост переходит на автоматический выпуск деклараций на импортные товары — 15 марта данный метод применен впервые. Время с момента регистрации декларации до ее выпуска составило менее двух минут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель начальника Калужской таможни Дмитрий Макаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

«Декларация на товары была зарегистрирована и выпущена без участия должностных лиц таможенных органов. Импортные декларации товаров, доставляемых автомобильным транспортом из Финляндии в Россию, прошли автоматический выпуск», — заявил Макаров.

По его словам, применение перспективных технологий, таких как авторегистрация и автовыпуск, позволит сократить длительность таможенных операций, что создаст более благоприятные условия для развития инвестиционного и предпринимательского бизнеса в регионе. Также операции освобождаются от влияния субъективных факторов со стороны должностных лиц таможенных органов, минимизируется количество ошибок, допускаемых участниками внешнеэкономической деятельности при декларировании товаров.

«Таможенными постами Калужской области автоматически было зарегистрировано более 76% деклараций на экспортируемые товары. В соответствии с технологией автоматического выпуска в 2017 году выпущено порядка 39 деклараций на экспортируемые товары», — отметил Макаров.

Напомним, в 2016 году Калужской таможней в федеральный бюджет было перечислено 45,49 миллиардов рублей. Оформлено более 58 тысяч деклараций на товары. Из них более 10 тысяч оформлено с применением современных технологий.