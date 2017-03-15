Москва, 15 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, в рамках Российского автомобильного форума компания «Яндекс» подписала с «АвтоВАЗом» меморандум о сотрудничестве. Теперь крупнейший автомобильный производитель России и крупнейшая российская интернет-компания будут сотрудничать в нескольких направлениях.

Hybridtechcar.com Яндекс

Документ был подписан Президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором и Генеральным директором ООО «Яндекс» Александром Шульгиным.

Совместная работа специалистов пойдет по следующим направлениям:

создание телематических сервисов;

интеграцию сервисов «Яндекса» в мультимедийные системы автомобилей;

работу над проектами в сфере Connectedcars.

Пресс-центр «ПАО АВТОВАЗ» Подписание документов

Пока рано говорить о конкретике в вопросе интеграции сервисов «Яндекса» в мультимедийные системы автомобилей «Лада», но в первую очередь, как пояснили в компании «Яндекс», будут интегрированы геоинформационные сервисы «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки».

На данный момент аудитория «Яндекс.Навигатора» составляет свыше 11 миллионов пользователей в месяц. Компания позиционирует автомобильный рынок как один из стратегически важных. И не исключено, за этот рынок с «Яндексом поборется и РОСАВТОДОР», о чем писало ИА REGNUM.

После внедрения навигатора, следующими сервисами, которые смогут появиться на автомобилях «Лада», станут голосовые сервисы и медиа — радио и музыка.

Ранее «АвтоВАЗ» в новостях на корпоративном сайте уже сообщал о том, что в скором времени возможна синхронизация системы LadaConnect (представлена на ММАС — 2016) с сервисами «Яндекса». Сейчас российский интернет-гигант уже имеет опыт сотрудничества в этом направлении с такими автомобильными брендами, как TOYOTA и HONDA.

Кроме того, Яндекс готов не только интегрировать собственные сервисы в мультимедийные Android-системы автомобилей, но и адаптировать их под другие операционные системы (AppleCarPlay и AndroidAuto). Также планируется не только подключать готовые сервисы, но и предоставлять комплексное решение для автопроизводителей, улучшающее интерфейс в автомобиле за счет экспертизы.