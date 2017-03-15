Вашингтон, 15 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Азиатско-Тихоокеанский регион, в ходе которого он будет налаживать сотрудничество с Японией, Южной Кореей и Китаем, в частности, по вопросам сдерживания ядерной угрозы со стороны КНДР, сообщает Associated Press.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

Япония и Южная Корея, на территории которых размещаются вооруженные силы США, находятся в пределах досягаемости ракет КНДР, о чем свидетельствуют проведенные недавно Пхеньяном испытания баллистических ракет.

Вашингтон поддерживает стремление стран региона увеличить давление на Северную Корею. Именно с этой целью проводятся совместные военные учения в регионе.

Еще одним фактором, вызывающим беспокойство, является неопределенность внешней политики США по отношению как к региону, так и к мировой политике в целом.

Как отмечают аналитики, визит Тиллерсона в регион поможет развеять данное беспокойство. 16 марта госсекретарь проведет встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также со своим японским коллегой Фумио Кисида.

Напомним, с тех пор как президентом США стал Дональда Трампа, Азиатско-Тихоокеанский регион уже посещали высокопоставленные представители администрации Белого дома. Так, в начале февраля министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Южную Корею, где подтвердил желание установить в стране систему противоракетной обороны THAAD, направленную, как настаивает Госдеп США, исключительно против КНДР.