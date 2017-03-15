Москва, 15 марта, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Против директора департамента организационного развития Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает сегодня, 15 марта, Следственный комитет России (СКР).

George Hodan Возбуждение дела

По данным следствия, в марте 2014 года руководство Минкомсвязи поручило Лаптевой подготовить трудовой договор с гендиректором подведомственного министерству ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым. Следствие полагает, что Лаптева превысила должностные полномочия и рассчитала Страшнову оклад, завышенный в 8 раз.

«В результате за счет средств ФГУП «Почта России» Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014—2015 гг. зарплата в сумме не менее 46 млн рублей и в июне 2015 г. вознаграждение за 2014 г. в сумме не менее 82 млн рублей», — говорится в сообщении.

15 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что СКР возбудил уголовное дело по материалам проверок о незаконном начислении премий руководителям «Почты России».

«Первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа Дмитрий Страшнов, а высокопоставленный чиновник самого министерства — директор департамента организационного развития Ирина Лаптева», — отмечалось в сообщении издания.

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