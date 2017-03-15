Киев, 15 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Авдеевка и еще 11 населенных пунктов вновь остались без электричества, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Согласно сообщению, из-за обстрелов была повреждена высоковольтная линия «Макеевская 1 — АКХЗ №2», без света остались около 22 тыс. человек в Авдеевке и 3145 человек в 11 населенных пунктах Ясиноватского района.

Теплоснабжение города Авдеевка осуществляется за счет Авдеевского коксохимического завода, социально-бытовые объекты будут подключены к резервным генераторам ГСЧС.

Вода запасена в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.

Как передавало ИА REGNUM, в последний раз энергоснабжение на участке вблизи ДФС было нарушено 11 марта в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины. В зону отключения также попали Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод.

При содействии Совместного центра по контролю и координации и ОБСЕ к утру 14 марта энергоснабжение удалось возобновить, однако ДФС не была запущена в работу. В руководстве ДНР заявили, что для запуска станции необходимо предоставление Киевом гарантий соблюдения режима тишины.

Донецкая фильтровальная станция, расположенная в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка, обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Красногоровку, Спартак, Авдеевку и Верхнеторецкое.