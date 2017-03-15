Красногорск, 15 марта, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В Московской области в 2017 году запускается 46 масштабных сельскохозяйственных проектов. 15 из них уже реализованы, а 31 проект находится в процессе реализации, сообщает пресс-служба форума «ОвощКульт».

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

В Подмосковье откроются тепличные и грибоводческие комплексы, овощехранилища, селекционно-семеноводческие и оптово-распределительных центры, предприятия открытого грунта, которым нужны будут специалисты.

В 2017 году на аграрных предприятиях появится 1800 рабочих мест, а к 2019 году планируется создать более 15 тысяч.

Напомним, на развитие АПК Подмосковья в 2016 году из бюджета региона было выделено 1,6 миллиарда рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, III Международный аграрный форум овощных культур «ОвощКульт» пройдет в городе Красногорске Московской области 4−5 апреля. Так как форум проходит в Год экологии, на «ОвощКульте-2017» особое внимание участники уделят вопросам качества продукции и создания экономических стимулов для поддержки «зеленого» бизнеса.