Амстердам, 15 марта, 2017, 09:22 — ИА Регнум. На портале международной организации WikiLeaks опубликованы документы, касающиеся голландских политических деятелей. Это следует из сообщений на официальной странице WikiLeaks в Twitter.

trenttsd Подборка документов

Подборка из более чем 3 тыс. документов опубликована за день до парламентских выборов в Нидерландах, которые проходят 15 марта. Участниками выборов станут 28 партий, однако основными претендентами на большинство мест в парламенте станут партии Марка Рютте и Герта Вилдерса.

В сообщениях отмечено, что 1699 документов имеют отношение к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который стоит во главе либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД). Еще 1392 документа касаются лидера крайне правой Партии свободы (ПС) Герта Вилдерса.

Среди опубликованных материалов — аналитические статьи, ранее размещенные новостными агентствами или газетами, и официальные документы. В частности, представлены документы МИД Германии.

Подборка о Рютте содержит сведения о взаимоотношениях Амстердама с Москвой и Берлином, а также государствами ЕС. Что касается материалов о Вилдерсе, они, в основном, свидетельствуют о его антиисламских взглядах. Это сведения о документальном фильме антимусульманской направленности, автором которого выступил политик, а также о судебных разбирательствах, которые последовали за его радикальными заявлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно статистике, партия Марка Рютте набирает 16%, в то время как за партию Вилдерса Герта готовы отдать голоса 13% избирателей. По мнению экспертов, победа крайне правых — «Партии свободы» — пойдет на пользу Марин Ле Пен и «Правому фронту», которые могут одержать победу на предстоящих выборах во Франции. Партия «Альтернатива для Германии» также укрепит свои позиции в преддверии парламентских выборов в ФРГ, намеченных на осень 2017 года.