Кассель, Германия, 15 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. 14 марта в городе Кассель (Германия) произошел пожар в лагере беженцев, сообщает Spiegel.

Fizportal.ru Пожар

По данным полиции, огонь вспыхнул в месте временного проживания мигрантов Helsa-Eschenstruth накануне и быстро распространился на крыши домов. Сами жители самостоятельно смогли выбраться из жилища, и только одному понадобилась помощь представителей служб безопасности.

Полиция не подтверждает причину пожара как действия ксенофобов, она ссылается на большое количество быстро воспламеняющегося мусора вблизи домов. Тем не менее, умышленный поджог остается одной из возможных причин происшествия.

Три человека были ранены и отравлены дымом, но травмы не являются опасными для жизни.

Пожар нанес ущерб в размере 30 тыс. евро.