Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 марта, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной Думы готовят обращение в Минприроды РФ, в котором просят федеральные власти установить порядок согласования проектов ведения социально-экономической деятельности и развития населенных пунктов на территории национальных парков и их охраняемых природных зон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной думе.

Антон Голицын ИА REGNUM «Синий камень» на берегу Плещеева озера

Дело в том, что в охранную зону национального парка «Плещеево озеро» входит сам город Переславль-Залесский с населением 40 тыс человек и 26% территории Переславского района. Законодательство требует согласования всех проектов строительства в этой зоне с федеральными органами исполнительной власти, однако регламент такого согласования нигде не прописан, из-за чего сроки рассмотрения проектов растягиваются на годы.

«Переславский район на 26% состоит из охраняемой зоны и особо охраняемой территории. И когда приходит инвестор, то от него требуется очень сложная процедура согласования. Например, Рекреационно-инфраструктурный комплекс «Золотое Кольцо» полтора года согласовал разрешение на свою деятельность. Или история, которая была с мэром Переславля Денисом Кошурниковым. К нему пришел инвестор — «НТ фарма» и получил разрешение на строительство в охраняемой зоне. Он не имел право его не выдать, поскольку имелся добросовестный инвестор, а с другой стороны отсутствовал регламент согласования. Мэра арестовали. Следствие полагает, что без письменного согласования с Минприроды России строить на этой земле было нельзя. Однако Кошурников разрешение на строительство выдал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Александр Кучменко.

В проекте обращения ярославских депутатов указано: «В Переславском муниципальном районе инвесторы, планирующие осуществлять вложения в социально-экономическое развитие района, на практике, в значительной степени, не реализуют предлагаемые проекты. Это связано, прежде всего, с тем, что при получении разрешения на строительство объектов или ведение социально-экономической деятельности инвесторы сталкиваются в процессом длительного согласования вопросов в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ».

«Такая же ситуация и в самом городе Переславле. Если какое-то предприятие задумало расшириться и перестроить свою территорию, то ему надо много времени потратить на это. Такие поступки парализуют экономическую деятельность города. Такая ситуация возникла у завода «Лит», который хотел построить новый корпус, но от них потребовали разрешение Минприроды. Раньше не особо требовали согласование с министерством, и переславцы выкручивались на свой страх и риск, а сейчас за этим очень внимательно следят», — сказал Александр Кучменко.

Ярославские депутаты просят чиновников федерального министерства принять меры по разработке административного регламента согласования, а также направить в регион перечень документов, сообщить о порядке и сроках и предоставления и рассмотрения.