Владивосток, 15 марта, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В среду, 15 марта, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты главы Владивостока Игоря Пушкарёва по изменению меры пресечения. Эксперты и сам мэр столицы Приморья считают, что сегодняшнее заседание будет формальным и решение Басманного суда Москвы останется в силе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

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«Считаю своё содержание в СИЗО избыточной мерой и ничем, кроме попытки давления на меня, не могу это объяснить. Я готов, как и мой брат, сотрудничать со следствием и заинтересован в объективном расследовании. Нам нечего скрывать. Скорее всего, апелляцию не удовлетворят, но это ничего не значит. Мы продолжим отстаивать нашу с братом невиновность и непричастность директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова к инкриминируемым вещам», — высказал свою позицию Игорь Пушкарёв, опубликовав сегодня в своих социальных сетях заявление о готовности отстаивать свою невиновность.

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Ранее Басманный суд Москвы оставил Игоря Пушкарёва под арестом до 30 мая 2017 года, тем самым исключив возможность вмешательства градоначальника в финальную стадию предварительного следствия. Такова была позиция стороны обвинения, которая в ходе заседания 21 февраля 2017 года отмечала, что Пушкарёв может оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия. Защита Пушкарёва была не согласна ни с позицией следствия, ни с решением суда.

«Мы подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд», — сообщала адвокат Виктория Бурковская.

Эксперты полагают, что сегодняшнее заседание во многом будет формальным, с учётом того, что за весь период следствия Мосгорсуд не удовлетворил ни одной жалобы защиты Пушкарёва. Кроме того, в ходе заседания 26 декабря 2016 года представители обвинения и вовсе пришли без материалов дела, а сам Пушкарёв участвовал в заседании только посредством видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарёв был задержан 1 июня 2016 года во Владивостоке по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации закупок строительных материалов.

За время хода следствия сторона защиты неоднократно отмечала отсутствие ущерба от действий Игоря Пушкарёва с учётом того, что компания ООО «Востокцемент» простила муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» долг в размере 962 млн рублей. Кроме того, сам Игорь Пушкарёв неоднократно отмечал, что за всё отвечал перед президентом, а его дело носит политический окрас.