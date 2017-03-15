Волгоград, 15 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. 13,5 млрд рублей — такую сумму Волгоградская область планируется направить в 2017 году на социальные и инфраструктурные проекты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 15 марта, большую часть средств — 8,9 млрд рублей региона получит из федеральной казны.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, в этом году финансовая поддержка регионам представляется по новым правилам. Для получения субсидий субъекты РФ должны заключить соответствующие соглашения с профильными министерствами, что комитеты Волгоградского региона сделали в полном объеме и в срок. Всего с федеральными органами власти было заключено 41 соглашение. Кроме того, важным условием является и софинансирование. В бюджете области необходимые средства также предусмотрены — регион добавит 4,6 млрд рублей.

Куда и на что пойдут федеральные субсидии, уже известно. Так, в текущем году на развитие дорожного хозяйства региона будет направлено порядка 2,6 млрд рублей, в сферу сельского хозяйства — 3,4 млрд рублей, на строительство — 2 млрд рублей, еще 1,7 млпд рублей — на социальное направление.

В частности, согласно подписанным облстроем документам, 332 млн рублей выделены на первый этап реконструкции набережной Волгограда. Более 600 миллионов рублей будет направлено на строительство школы на тысячу мест в жилом комплексе «Долина» Советского района Волгограда. 660 млн рублей пойдут на оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям, почти 824 млн рублей — на реализацию региональных программ развития отрасли. На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие АПК будет направлено 736 млн рублей, а на программу устойчивого развития сельских территорий — 254 млн рублей.

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Добавим, что это не единственная финансовая поддержка, которую регион получит от федерального центра в 2017 году. Так, согласно распоряжению правительства РФ, Волгоградской области будет выделено 124,4 миллиона рублей из госказны на развитие малого и среднего предпринимательства.

Как пояснили в региональном комитете экономики, средства будут использованы для реализации восьми программ в этой сфере. В текущем году в регионе планируется создание и развитие ряда объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, таких, как центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, инжиниринговый центр. Также появятся в регионе и многофункциональные центры для бизнеса, в которых организуется предоставление услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего в областном бюджете на реализацию программ по поддержке малого и среднего бизнеса предусмотрено более 31 миллиона рублей.