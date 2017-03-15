Вилючинск, Камчатский край, 15 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Направлено в суд дело о мошенниках, оформивших на пенсионерку потребительский кредит в 250 тыс. рублей, об этом 15 марта сообщает портал Deita.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Преступление произошло в г. Вилючинск Камчатского края. По версии следствия, женщина, являющаяся кредитным специалистом и работавшая в ООО «Армада», а также директор этой организации решили воспользоваться системой банка для совершения махинации с кредитом.

В феврале 2014 года к подозреваемой обратилась пенсионерка, желающая оформить кредит на 250 тыс. рублей. Она передала ей документы — паспорт, пенсионное удостоверение и страховое свидетельство. Женщина, получив их, оформила заявку в банк, согласно которой, пенсионерка хотела купить у ООО «Армада» товар на сумму в 500 тыс. рублей и половину его стоимости оплатить за счет кредитных средств. Банк одобрил выдачу кредита.

Подписи в договоре и прочих документах поставил директор организации, в итоге, банк перечислил денежные средства на кредитный счет, откуда они, согласно заявлению заемщик, были переведены на счет ООО «Армада».

Ничего не подозревающей женщине вернули документы и сообщили, что банк якобы не одобрил выдачу кредита. Деньги, переведенные на счет фирмы, обвиняемые сняли и потратили.

О том, что она является должником по кредиту, пенсионерка узнала только тогда, когда по решению Вилючинского суда приставы стали снимать деньги с её пенсионного счета.

Обвиняемая может получить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Её соучастник сейчас срывается, его объявили в федеральный розыск, дело по нему вынесено в отдельное производство.

Напомним, вчера, 14 марта УМВД по камчатскому краю сообщало о преступлении. Жертвой мошенника стала жительница Петропавловска-Камчатского. Мошенник представился ей сотрудником банка. В результате, женщина лишилась суммы в пять тысяч рублей.