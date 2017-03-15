Грозный, 15 марта, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В Чечне началось строительство еще одного православного храма. Он будет возведен в станице Шелковской. 12 марта был совершен обряд освящения котлована на месте будущего церковного здания, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе Махачкалинской епархии.

Pravoslavie.ru Святая Великомученица Варвара

Обряд провел по благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама настоятель храма иерей Сергий Коваленко. Новый храм, расположенный в живописном месте на берегу озера, будет носить имя святой великомученицы Варвары. Площадь сооружения составит 1,7 тыс. кв. м, высота — 16 метров.

Место под строительство выбирали сами православные жители. На службу в церкви смогут одновременно собираться до 300 прихожан.

Решение о возведении храма в станице Шелковской, где проживают почти три тысячи православных, принял глава региона Рамзан Кадыров. Строительство ведется на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Храм обещают открыть уже к концу текущего года.

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В Чечне открылся Храм Рождества Христова

Напомним, год назад православный храм открылся в станице Наурская. На прошлой неделе состоялось его освящение. Возведение православного храма в Наурском районе республики, численность русскоязычного населения в котором составляет более двух тысяч человек, является знаковым событием для республики. Всего в Чечне семь православных приходов. Самая большая в регионе церковь архангела Михаила в Грозном была восстановлена еще в 2006 году.