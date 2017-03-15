Вашингтон, 15 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Обвинения в кибератаке на Yahoo в 2013 году будут предъявлены американским министерством юстиции хакерам из России и из Канады, сообщает 15 марта Bloomberg.

David Whelan Русский хакер

По данным, предоставленным неназванным источником, подозреваемыми являются четыре человека — трое из России и один канадец. При этом канадский хакер уже взят под стражу.

По версии американского Минюста, все эти подозреваемые являются членами одной хакерской группы. Как полагают в США, именно они виновны в похищении данных учётных записей пользователей Yahoo три с половиной года назад.

Тогда, в августе 2013 года, хакеры взломали базу данных Yahoo, похитив имена, телефоны, пароли пользователей и другую конфиденциальную информацию. Ранее такой большой утечки данных в компании не отмечалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США приступила к расследованию деятельности компании Yahoo. Поводом послужили заявления компании о крупных утечках данных.

Первая крупная утечка произошла в 2013 году: украдены данные почти одного миллиарда аккаунтов. Затем произошёл взлом в 2014 году.

Компания сообщила о крупном взломе в сентябре 2016 года, а о предыдущих хакерских атаках стало известно в результате расследования.

В январе 2017 года руководство фирмы сообщило о планах уйти в отставку после завершения сделки по продаже интернет-компании корпорации Verizon.