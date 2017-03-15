Владикавказ, 15 марта, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошло громкое ограбление. Из дома чиновника в Ардонском районе украли деньги и золото на 105 млн рублей. Пострадавшая занимает должность начальника отдела субсидий районного управления социальной защиты, пишет «Кавказ Сегодня».

(сс) CWitte Деньги

В своем заявлении в полицию женщина указала, что из украденного ей принадлежат только драгоценности, а владелицей денежных средств является ее родственница, которая копила их несколько лет и хранила у чиновницы.

Полиция уже установила личность предполагаемого вора, пишет издание. Злоумышленник — ранее судимый 27-летний местный житель. Он не побоялся проникнуть в дом днём и успел вынести все ценное.