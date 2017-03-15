Пекин, 15 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин будет решительно выступать против независимости Тайваня, сообщает Reuters.

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С таким заявлением премьер Госсовета КНР выступил на пресс-конференции, посвященной итогам ежегодного собрания парламентариев Китая.

Отвечая на вопросы, Ли Кэцян отметил, что Китай будет по-прежнему придерживаться принципа «Одного Китая».

Ли Кэцян также подчеркнул, что КНР стремится сбалансировать торговлю с Европейским союзом и отнюдь не стремится к торговому профициту.

Напомним, в 1949 году народ Китая разделился на два государства: одно со столицей в Пекине признан международным сообществом, другое со столицей в Тайбэе, именуемое Китайской республикой, но более известное как Тайвань, официально не признается.

КНР настаивает на политике «Одного Китая», суть которой заключается в признании существования только одного государства Китай на планете. Мировые державы, несмотря на то, что ее признают Тайвань, поддерживают с ним неофициальные отношения.