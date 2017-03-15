Москва, 15 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Brent не смогла 14 марта добраться по 52,40, хотя попытки в первой половине дня наблюдались, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Внезапно Саудовская Аравия призналась в том, что она увеличила добычу нефти на 263 тыс. баррель в день до 10 млн за месяц до сокращения объемов добычи.

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«Тут же Кувейт заявил, что нефть может скатиться до 45 долл./баррель из-за сланцевиков. Brent на этом скатилась до минимума 50,23. После временной коррекции актив может возобновить попытки пробить сильную поддержку 50,00. После озвученной Кувейтом цифры 45,00 рынок будет стремиться к этому уровню», — пояснила Афанасьева.

«При наличии достаточно сильного катализатора пробой 50,00 может состояться уже в ближайшее время. К примеру, отчет от Минэнерго по резкому росту коммерческих запасов нефти может стать для этого достаточным. Позиции на продажу имеет смысл открывать при пробое сильного уровня 50,00 с первичной целью на отметке 48,50», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 15 марта мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов черного золота в США. По состоянию на 07:59 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 1,41% — до 51,64 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 1,7%, до 48,53 доллара за баррель.