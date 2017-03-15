Москва, 15 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Рубль в течение ближайших суток будет находиться под давлением против доллара США. Впрочем, как и все остальные оппоненты американской валюты, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Дело в том, что сегодня, 15 марта, ожидается важнейшее событие — очередное повышение ставки ФРС. И это уже поддерживает спрос на доллар США. Более того, рынок пытается заложить в цену и намеки на дальнейшее ужесточение монетарной политики уже на июльском заседании. В таких условиях даже восстановление Brent в район 51,60−51,80 долл./баррель не способно помочь российской валюте», — пояснила Афанасьева.

«Пара USD/RUB на этой истории способна вновь вернуться к отметке 59,70. Однако будьте осторожны на закрытии торгов. Скорее всего, часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС, что вызовет откат пары обратно в район 58.50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта за доллар США давали 58,93 руб. (+0,3%). Евро торговался по 62,74 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на 15 марта составляют 58,95 руб. за американскую валюту и 62,74 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 52 копейки соответственно. Нефть марки Brent восстанавливается после недавней распродажи и стоит $ 51,64 (+1,41%).