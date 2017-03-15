Вашингтон, 15 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В США представитель Демократической партии Дэвид Брок предложил заплатить вознаграждение в $5 млн любому, кто сможет найти и опубликовать декларацию президента страны Дональда Трампа за 2016 год, когда шла избирательная кампания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В своем Twitter демократ, ранее уже предлагавший подобное вознаграждение, написал, что «сегодня вечером осталось больше вопросов, чем ответов».

Имеется ввиду обнародование декларации Трампа за 2005 год, который пообещала сделать в эфире телеканала MSNBC ведущая Рейчел Мэддоу.

Как к Мэддоу попала налоговая декларация Трампа — не уточняется. В Белом доме Reuters пояснили, что в 2005 году Трамп заплатил $38 млн налогов при доходе в $150 млн.

Никаких подтверждающих это документов представлено не было. Неназванные представитель назвал публикацию налоговой декларации Трампа незаконной.

Ранее один из основателей социальной сети LinkedIn Рид Хофман заявил, что заплатит $5 млн, если Трамп опубликует свою налоговую декларацию за 2016 год.

Обвинения в неуплате налогов выдвинула и газета The New York Times — речь шла о неуплате за 18 лет.