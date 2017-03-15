Москва, 15 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 марта завершились ростом. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,39%, до $51,59. На торгах в Европе нефтяные котировки снижались на 3%, до $50,22 на противоречивых данных ОПЕК по Саудовской Аравии, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

Картель сообщил, что объёмы добычи нефти снизились на 139,5 тыс. баррелей в день, до 31,958 млн баррелей. Добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась на 68,1 тыс. баррелей в день, до 9,797 млн баррелей. В то же время стало известно, что Саудовская Аравия сообщила в ОПЕК, что в феврале увеличила свою добычу на 263,3 тыс. баррелей в день по сравнению с январем, до 10,011 млн баррелей в сутки.

ОПЕК увеличила оценку добычи в 2017 году в странах, не входящих в картель, на 300 тыс. баррелей, из-за увеличения буровых установок в США.

Неспособность продавцов закрепиться ниже психологического уровня $50 за баррель является положительным фактором для покупателей. На момент написания обзора они полностью отыграли понесенные 14 марта потери. На торгах в Азии Brent стоит $51,66 за баррель (+0,13%).

Фокус внимания трейдеров направлен на отчет Минэнерго США. Он важнее, чем заседание FOMC. Напомню, нефть стала дешеветь 8 марта, когда Минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 8,22 млн баррелей. Если по итогам дня покупателям удастся вернуть цену к уровню $52,50, то, несмотря на внешний негативный фон, рост нефтяных котировок продолжится до конца недели.