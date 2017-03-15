Берлин, 15 марта, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас отмечает, что в последнее время в социальных сетях Facebook и Twitter реже стали удалять негативные сообщения и комментарии, пишет Heute.

keiyac Социальная сеть twitter

Несколько месяцев назад прошла официальная встреча немецкого политика и представителя сети Facebook, где они договорились о совместной работе в рамках борьбы с негативными сообщениями. Речь шла о круглосуточной проверке сетей, чтобы постоянно отслеживать и удалять сообщения оскорбительного содержания.

Но, по словам министра, ни Facebook, ни Twitter не воспользовались возможностью сотрудничества в данной сфере. «В этом месяце Facebook удалил на 39% таких комментариев меньше, чем в прошлом. А Twitter из 100 оскорбительных сообщений удаляет только одно. И только YouTube на 90% проводит такую чистку», — заявляет политик, ссылаясь на исследования немецкой организации Jugendschutz.net, которая с 1997 года занимается охраной прав молодежи в интернете.

По словам Хайко Мааса, правительства стран должны увеличить давление на социальные сети, чтобы те в свою очередь понимали всю ответственность. Например, за неудаленный негативный комментарий в Facebook компания должна выплатить большой штраф. «Ведь это административное нарушение», — поясняет он.

Министра юстиции поддерживают депутаты Бундестага, особенно представители левых партий.