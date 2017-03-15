Барнаул, 15 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Власти Барнаула со ссылкой на начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера обнародовали сегодня, 15 марта, скорректированный прогноз по предстоящему паводку, и он неутешителен, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Весна в Барнауле

«Воды будет много, особенно в черте города. Ветровой перенос в этом году сформировался именно таким образом, что снег надувало в населенные пункты», — заявил главный алтайский синоптик. По его словам, активное таяние снега в столице Алтайского края начнется после 20 марта, поскольку именно на этот период прогнозируется резкое потепление.

«К 22 марта среднесуточная температура составит 0 градусов. С этого момента и начнется активное разрушение снегозапасов и, как следствие, активный склоновый сток: именно то, что приведет к образованию тех самых вод, что сформируют первую волну половодья», — отмечается в сообщении пресс-центра барнаульской мэрии.

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Сильную вторую волну паводка в Барнауле спровоцирует большая масса снега, накопившаяся в горах Алтая. Исходя из имеющихся данных о снегозапасах, а также учитывая то, что из Республики Алтай приходит порядка 70% от общего объема воды, следует ожидать очень серьезной приточности с сопредельной территории, — считает Александр Люцигер.

Чтобы предотвратить возможные подтопления, барнаульские коммунальные службы уже осуществили многие работы. В частности, до начала активного таяния снега организованы водоотводы от электрооборудования подстанций, сооружен водоотводной канал и произведена расчистка водопропускных труб. Кроме того, коммунальщики продолжают вывозить снег и проверять водооткачивающую технику, а в городских поселках уже готовы мониторить уровень воды в озерах.

«Надо быть готовым ко всему!» — отметил глава администрации города Сергей Дугин на очередном выездном совещании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтай готовится к сильному наводнению. Согласно прогнозу развития ситуации, весной в зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. Готовность спасательных формирований к реагированию на возникновение различных угроз уже оценил глава МЧС России Владимир Пучков, побывав на Алтае в начале февраля 2017 года с рабочим визитом.