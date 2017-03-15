Пекин, 15 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Китайское правительство не допустит появления массовой безработицы, заявил премьер КНР Ли Кэцян в среду, 15 марта, во время своей пресс-конференции, передает газета China Daily.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Пристальный взгляд на отчет по работе правительства покажет, что мы установили более высокие планки в 2017 году по всем ключевым сферам экономического и социального развития, которые включают в себя создание 11 млн рабочих мест в городах, что на один миллион выше, чем в 2016 году», — заявил Ли Кэцян журналистам.

«Занятость населения имеет первостепенное значение для такой большой страны, как Китай, в которой проживет более 1,3 млрд человек. Занятость — это фундамент экономического развития», — продолжил премьер КНР.

За прошедшие четыре года, утверждает Ли, Китай создавал по 13 млн рабочих мест в городах ежегодно, что помогло сохранить низкий уровень безработицы.

Тем не менее он полагает, что Китай по-прежнему находится под существенным давлением необходимости предоставления рабочих мест 7,95 млн выпускников университетов, которые выйдут на рынки труда в этом году.

«Правительство уверено, что его работа заключается в создании необходимых условий для людей… в самостоятельном использовании данных им возможностей», — сказал он.

Он также добавил, что система будет помогать всем, кто испытывает трудности в поиске работы и обеспечении базовых нужд.

Напомним, что ранее во время своей пресс-конференции по итогам пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва китайский премьер заверил, что финансовая система страны находится в полной безопасности.