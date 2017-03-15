Москва, 15 марта, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по материалам проверок о незаконном начислении премий руководителям «Почты России». Об этом сообщает в среду, 15 марта, газета «Коммерсантъ».

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«Первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа Дмитрий Страшнов, а высокопоставленный чиновник самого министерства — директор департамента организационного развития Ирина Лаптева», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что 35-летнюю чиновницу, в обязанности которой входит формирование премий и зарплат сотрудникам министерства и подведомственных организаций, заподозрили в «превышении должностных полномочий» в пользу Страшнова.

По версии следствия, Ирина Лаптева необоснованно начислила Страшнову 46 млн рублей в качестве зарплаты в 2014—2015 гг. и более 82 млн рублей премий по итогам 2014 г.

Таким образом, Следственный комитет России изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2014 года руководитель «Почты России» Дмитрий Страшнов получил премию в размере 95,4 млн рублей, что составило приблизительно 8% от прибыли. В 2015 году премии гендиректор «Почты России» не получал.

Факт выплаты премии в ходе проверки установила Генпрокуратура РФ, материалы были направлены в СКР.

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