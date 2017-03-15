Пекин, 15 марта, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Китайский Премьер Ли Кэцян заявил в среду, 15 марта, что Китай и США поддерживают тесный контакт касательно грядущей встречи главы КНР Си Цзиньпина с его американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает 15 марта информационное агентство «Синьхуа»

Peter Griffin Китайский флаг

»Дипломаты двух стран уже инициировали вопрос о встрече [лидеров двух стран — прим. ИА REGNUM ] лицом к лицу», — заявил Ли.

Отношения между США и Китаем имеют ключевое значение не только для самих стран, но и для регионального и глобального мира, безопасности и стабильности, добавил он.

«Следовательно, мы должны работать вместе для продвижения вперед», — заявил Ли.

Ли сделал свое заявление во время проходящей в настоящий момент пресс-конференции по итогам пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей КНР 12-го созыва, завершившейся сегодня.

Стоит отметить, что ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о том, что и США, и КНР высоко ценят разного рода двусторонние отношения на всех уровнях, а подробности о возможной грядущей встрече двух лидеров будут озвучены «когда придет время».