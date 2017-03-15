Березники, Пермский край, 15 марта, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Бывший начальник отряда исправительной колонии осужден за получение взятки, такое решение принял Березниковский городской суд, сообщила 14 марта пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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Мужчину признали виновным не только в получении взяток (ч. 1 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), но и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), в мошенничестве, с использованием служебного положения (ч. 3 ст.159 УК РФ).

На суде было доказано, что в 2015 году гражданину, занимавшему должность начальника отряда отдела по воспитательной работе, осужденные передали денежную сумму в размере более 16 тыс. рублей. Он обещал им составление характеристик, которые положительным образом могли повлиять на принятие решения об их досрочном освобождении. В 2016 году гражданин взял у осужденного деньги, пообещав ему то же самое, но поскольку оснований для составления подобной характеристики не было, он просто похитил деньги осужденного.

Мужчине судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима, также, ему был выписан штраф в размере 350 тыс. рублей.

В сентябре 2016 года за получение взятки, а также хранение и перевозку наркотиков был осужден сотрудник исправительной колонии № 10. Мужчина получал от осужденных взятки не только деньгами, но и различным имуществом.